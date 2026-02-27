Коммунальные службы вывезли снег с нескольких улиц в Можайском округе

Февраль 2026 года стал самым снежным месяцем за всю историю метеорологических наблюдений. Специалисты продолжают расчистку дорог, дворов и общественных территорий.

На региональных трассах задействованы 60 дорожных рабочих и около 20 единиц техники: комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики, мини-погрузчики и грейдеры. Очистку муниципальных дорог и дворовых территорий от снега ведут 39 машин и 58 рабочих.

Только 26 февраля снег вывезли с улицы Желябова, с улицы Мира, а также с улицы Молодежной возле школы «Гармония». Накануне ночью расчистили и вывезли снег с улицы Каракозова, у дома № 28.

Специалисты просят жителей не парковать личный транспорт на проездах во дворах — это мешает работе уборочной техники. Сообщить о последствиях непогоды можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44 или 112.