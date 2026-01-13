Коммунальные службы вывезли более 12 кубометров снега в Подольске

Циклон «Фрэнсис» буквально завалил снегом московский регион. Из городского округа Подольск вывезли более 12 кубометров снега: для ликвидации последствий мощного снегопада были мобилизованы все силы.

По словам главы округа Григория Артамонова, за короткий срок выпало две трети месячной нормы осадков. Коммунальные службы перешли на трехсменный режим работы. Специалисты очистили 265 кровель и расчистили более 1,8 миллиона квадратных метров территории.

Работа велась по строгому графику: смены водителей и механизаторов начинались в 19:00, 02:00 и 07:00. Основное внимание уделяли вывозу снега и уборке снежной каши с дорог. Все подрядчики работали в рамках своих участков.

На расчистку дворов привлекли более 600 человек, включая сотрудников аутсорсинговых компаний. В ближайшее время составят детальный график вывоза снега.