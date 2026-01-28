Коммунальные службы вывели 90 единиц техники на уборку снега в Можайске

Коммунальные и дорожные службы Можайского округа перевели на усиленный режим работы из-за сильного снегопада. На расчистку дорог, улиц и дворовых территорий вывели больше 90 единиц спецтехники и около 200 рабочих.

Снегопад не ослабевает уже вторые сутки. Основные автомагистрали расчищают 16 комбинированных дорожных машин и больше 10 единиц другой специализированной техники, работают девять бригад. На муниципальной сети задействованы 55 единиц техники, дополнительно привлекли пять погрузчиков и шесть самосвалов для расчистки и вывоза снега.

Работы ведутся в постоянном режиме. Техника поэтапно обрабатывает сначала основные магистрали, затем дороги и дворы. Жителей просят проявить терпение и понимание.

Автомобилистов призывают не парковать машины на проезжей части во дворах, так как это мешает технике. Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию, а пешеходам — быть предельно осторожными и использовать световозвращающие элементы.

По вопросам, связанным с последствиями непогоды, можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Можайского округа по телефонам: 8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44 или на короткий номер 112.