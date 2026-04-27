Коммунальные службы вышли устранять последствия снегопада в Долгопрудном

Сильный снегопад накрыл в понедельник, 27 апреля, Долгопрудный. Дорожные и коммунальные службы оперативно приступили к ликвидации последствий непогоды.

Более пяти единиц техники и порядка 15 рабочих убирают региональные дороги, на муниципальных задействовали16 единиц техники и 60 человек.

На уборке общественных пространств, тротуаров и дорожек трудятся 40 дворников МБУ «Благоустройство» и 16 единиц спецтехники. Две бригады пильщиков занимаются упавшими деревьями.

Объединенная дирекция парков направила на расчистку своих территорий 13 рабочих и трактор. Пешеходные дорожки в парках посыпают гранитной крошкой.

14 управляющих компаний Долгопрудного задействовали в работе по ликвидации последствий снегопада 235 дворников и 23 единицы спецтехники: погрузчики, тракторы, роторы и другие машины. Ручная и механизированная уборка проводятся во всех районах округа.