Коммунальные службы вышли устранять последствия непогоды в Лобне

Сильный ливень, гроза и порывистый ветер, обрушившиеся на Лобню, стали причиной подтоплений и падения деревьев. Работники коммунальных служб оперативно начали приводить города в порядок после разгула стихии.

Непогода бушевала на территории всей Московской области, и уровень опасности в регионе был повышен до предпоследнего. После нескольких дней сильной жары дождь мог стать спасением, но такого тропического ливня никто не ожидал. Ветром сломало два дерева, которые тут же распилили и убрали с проезжей части и тротуаров. Сотрудники управления по работе с территориями справились с задачей всего за полчаса.

Другая проблема — подтопления. Дождевая вода скапливалась на дорогах и во дворах. К работе оперативно приступила техника. Это специальное оборудование, с помощью которого насос перекачивает скопившуюся воду в канализационный ливневый коллектор.

«Работает илосос и четыре помпы. Техники хватает. Дежурные бригады тоже работают, сегодня до конца дня мы все устраним», — рассказал исполняющий обязанности директора МКУ «Управление по работе с территориями» Михаил Хачьян.