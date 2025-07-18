Коммунальные службы вышли устранять последствия непогоды в Лобне
Сильный ливень, гроза и порывистый ветер, обрушившиеся на Лобню, стали причиной подтоплений и падения деревьев. Работники коммунальных служб оперативно начали приводить города в порядок после разгула стихии.
Непогода бушевала на территории всей Московской области, и уровень опасности в регионе был повышен до предпоследнего. После нескольких дней сильной жары дождь мог стать спасением, но такого тропического ливня никто не ожидал. Ветром сломало два дерева, которые тут же распилили и убрали с проезжей части и тротуаров. Сотрудники управления по работе с территориями справились с задачей всего за полчаса.
Другая проблема — подтопления. Дождевая вода скапливалась на дорогах и во дворах. К работе оперативно приступила техника. Это специальное оборудование, с помощью которого насос перекачивает скопившуюся воду в канализационный ливневый коллектор.
«Работает илосос и четыре помпы. Техники хватает. Дежурные бригады тоже работают, сегодня до конца дня мы все устраним», — рассказал исполняющий обязанности директора МКУ «Управление по работе с территориями» Михаил Хачьян.
Из-за обрыва проводов на Красной Поляне и в микрорайоне Восточный было четыре аварийных отключения электроэнергии, подачу которой удалось быстро восстановить. Коммунальщики просушили 17 крыш, откачали в 30 дворах и на дорогах 500 кубометров воды, установили помпы в городском парке. На следующий день специалисты объехали все пострадавшие от стихии территории, оценили обстановку и определили, где может потребоваться дополнительный ремонт.
Администрация города обратилась к жителям с просьбой проявлять бдительность и сообщать о любых проблемах, связанных с последствиями непогоды, в единую диспетчерскую службу. Тем более, что по прогнозам синоптиков, ливни в ближайшие дни еще возможны. Зато потом в Подмосковье установится привычная июльская погода с комфортной температурой, переменной облачностью и кратковременными дождями.