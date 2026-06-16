Коммунальные службы вышли на ликвидацию последствий шторма в Подольске

В округе продолжаются масштабные работы по устранению последствий обильных осадков и шквалистого ветра. Аварийные бригады и коммунальные службы работают в непрерывном режиме.

Специалисты точечно отрабатывают каждое обращение жителей. На данный момент коммунальщики уже навели порядок и завершили работы по целому ряду адресов. На Ихтиманской улице у дома № 3 сотрудники МБУ «ПКБ» аккуратно распилили и убрали дерево, упавшее на припаркованный автомобиль.

На Большой Серпуховской улице у дома № 18 полностью расчистили от поваленных ветром деревьев пешеходную зону, а на Рабочей улице оперативно ликвидирован опасный обрыв электрического провода. На Октябрьском проспекте, 19, Сосновой, 12, 10 (напротив подъезда № 1), Пионерской, 1б, Мичурина, 5, освободили от веток проезды, тротуары и дворовые территории для безопасности водителей и пешеходов.