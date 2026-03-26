Коммунальные службы восстановят тротуар на улице Дружбы в Чехове

В Чехове продолжаются комплексные работы, направленные на улучшение внешнего облика улиц города и комфорта жителей. Большинство мероприятий направлены на подготовку округа к теплому периоду.

Основные усилия техники и специалистов «Чеховского благоустройства» сосредоточены на освобождении территорий округа от снега. С улиц Московская и Лопасненская его уже вывезли. Это позволило значительно расширить проезжую часть, освободить парковочные карманы и сделать пешеходные зоны более просторными.

Привели в порядок набережную Теребенки и сквер Чехова. Там тоже убрали снег и очистили улицы от мусора. Особое внимание уделили пешеходным дорожкам и скамейкам. Аналогичные работы провели на Молодежной и Квартальной. А на улице Дружбы специалисты продолжают ремонтные работы по частичному восстановлению тротуара.

В управляющей компании рекомендовали жителям не оставлять автомобили в зоне работы спецтехники и у контейнерных площадок, чтобы не нарушать график вывоза отходов, а также не выбрасывать мусор из окон.