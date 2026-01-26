Новый снежный циклон приближается к Подмосковью, и коммунальные службы Воскресенска переведены в режим повышенной готовности. Для оперативной уборки улиц и обеспечения безопасности на дорогах округа будет задействовано около 50 единиц специализированной техники.

Уборка снега будет проводиться по приоритетному плану: в первую очередь — на опасных участках (спусках, подъемах и мостах), затем на основных магистралях и улицах, и в завершение — во внутридворовых территориях.

Администрация городского округа настоятельно рекомендует жителям в период интенсивного снегопада по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. В случае необходимости выезда водителей призывают быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за высокого риска гололедицы и снежного наката.

О любых нештатных ситуациях на дороге или обнаружении опасных участков просят незамедлительно сообщать по единому номеру экстренных служб 112.