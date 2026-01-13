Коммунальные службы Волоколамского округа усилили работу в праздники

С начала снегопадов коммунальные службы Волоколамского городского округа перешли на усиленный режим работы. В приоритете — расчистка основных дорог, по которым курсирует общественный транспорт и движется техника экстренных служб.

Параллельно бригады приступили к уборке дворов и общественных пространств. На дворовых территориях работают как тракторы, так и бригады рабочих, которые вручную очищают тротуары, подходы к подъездам, детские площадки и другие участки, недоступные для крупной техники.

В праздничные дни на расчистке было задействовано более 100 сотрудников и около 60 единиц спецтехники. Работы ведутся на дорогах, пешеходных зонах и подъездах к жилым домам во всех населенных пунктах округа.

На территории Волоколамского округа находится свыше 250 дворовых и общественных зон. На текущий момент вручную расчищено уже около 120 из них. Работы продолжаются в усиленном темпе с учетом текущей погодной обстановки и поступающих обращений от жителей.