Коммунальные службы Волоколамска подготовились к сильному снегопаду
В Волоколамском муниципальном округе введен режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. Синоптики обещают обильный снегопад, который продлится двое суток.
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с ночи в Подмосковье начнется снегопад. Прогнозируется, что за два дня выпадет более половины месячной нормы осадков, а высота снежного покрова в некоторых районах достигнет 50 сантиметров.
В Волоколамске подготовились к погодным неурядицам: спецтехника и персонал коммунальных служб приведены в полную готовность.
«Мы задействуем всю технику и более 100 сотрудников коммунальных служб, а также около 60 единиц спецтехники. Планируем привлечь сельхозтехнику, технику ресурсоснабжающих организаций и помощь местных предпринимателей», — сообщил первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Шорников.
МЧС России по Московской области рекомендует водителям воздержаться от поездок, а пешеходам советует быть внимательнее на тротуарах.
Во время снегопада дорожные и коммунальные службы продолжат работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность движения. Владельцев автомобилей просят убирать машины с улиц, чтобы они не мешали уборке снега.