Коммунальные службы Волоколамска подготовились к сильному снегопаду

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с ночи в Подмосковье начнется снегопад. Прогнозируется, что за два дня выпадет более половины месячной нормы осадков, а высота снежного покрова в некоторых районах достигнет 50 сантиметров.

В Волоколамске подготовились к погодным неурядицам: спецтехника и персонал коммунальных служб приведены в полную готовность.

«Мы задействуем всю технику и более 100 сотрудников коммунальных служб, а также около 60 единиц спецтехники. Планируем привлечь сельхозтехнику, технику ресурсоснабжающих организаций и помощь местных предпринимателей», — сообщил первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Шорников.

МЧС России по Московской области рекомендует водителям воздержаться от поездок, а пешеходам советует быть внимательнее на тротуарах.

Во время снегопада дорожные и коммунальные службы продолжат работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность движения. Владельцев автомобилей просят убирать машины с улиц, чтобы они не мешали уборке снега.