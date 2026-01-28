Коммунальные службы в Ногинске устраняют последствия сильного снегопада

В городе Ногинск активно борются с последствиями сильного снегопада. Работы не прекращаются ни днем ни ночью, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей.

Особое внимание уделяется расчистке дорог в ночное время. Затем коммунальные службы переходят к подходам к социально значимым объектам, таким как школы и больницы. После этого приступают к уборке дворов.

Для борьбы со снегом задействовано более 50 единиц техники: метущие тракторы, погрузчики, самосвалы и лаповые снегопогрузчики «Золотые ручки». В работах также участвуют более 70 дворников, которые трудятся бригадами по пять человек.

Фонтанная площадь — одно из самых оживленных мест в городе, где сейчас ведутся работы. Ежедневно здесь проходят более тысячи жителей. На месте трудится бригада дворников, которые убирают снег ручными роторами и лопатами. Большие пространства расчищают мини-погрузчиками и тракторами.

Собранный снег грузят на самосвалы и вывозят в специально отведенные места для складирования. Это позволяет поддерживать порядок и чистоту в городе даже в сложных погодных условиях.