Коммунальные службы в Лосино-Петровском перевели в экстренный режим из-за снегопада

После циклона «Фрэнсис» в Лосино-Петровском вновь усилился снегопад, за сутки выпало около 20% месячной нормы осадков. Коммунальные службы округа переведены на непрерывный режим работы для расчистки дорог, остановок и придомовых территорий.

Основные усилия в минувшие сутки были сосредоточены на дорогах в деревнях Мизиново, Топорково, Кармолино, Райки, Митянино и в селе Анискино. Сегодня, 13 января, техника приступила к механизированной уборке подъездов к социально значимым объектам в самом городе, включая улицы Чехова, Строителей, Гоголя, Первомайскую и Октябрьскую.

«Будьте особенно внимательны на дорогах. Соблюдайте скоростной режим, увеличьте дистанцию, избегайте резких маневров. Берегите себя», — обратился к жителям глава городского округа Сергей Джеглав.

С полным планом работ по уборке снега на территории округа с 13 по 16 января можно ознакомиться в специальном профильном чате.