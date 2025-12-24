Коммунальные службы в Лосино-Петровском перешли на усиленный режим работы

Коммунальные службы городского округа Лосино-Петровский перешли на усиленный режим работы из-за изменения погодных условий. В муниципалитете регулярно проводят противогололедную обработку на протяжении 140 километров дорог и очищают тротуары.

Сотрудники коммунальных служб регулярно убирают снег во дворах и общественных пространствах, чтобы обеспечить безопасность для пешеходов.

Специалисты круглосуточно мониторят погодные условия. Например, в ночь, когда температура воздуха опустилась до -17 градусов и образовалась гололедица, на ликвидацию последствий вышли пять единиц специализированной техники, а днем — 19 единиц.

«Уважаемые автомобилисты! Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, будьте особенно внимательны на пешеходных переходах и во дворах. В случае чрезвычайной ситуации, поломки или ДТП незамедлительно звоните по номеру 112», — рекомендовали коммунальные службы городского округа Лосино-Петровский