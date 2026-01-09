Коммунальные службы в Лосино-Петровском перешли на усиленный режим работы

Главные дороги, остановки и подъезды к социальным объектам очищают от снега. Управляющие компании привлекли персонал и технику.

В городском округе Лосино-Петровский коммунальные службы перешли на усиленный режим из-за сильных снегопадов. На уборку задействованы 17 единиц дорожной техники и 31 единица малой механизации, включая снегоуборочные машины, роторные очистители и тракторы. Более 170 дворников вышли расчищать улицы и дворы. Также ведется очистка придомовых территорий и тротуаров.

Работы ведутся круглосуточно по определенному приоритету: сначала расчищают дороги и подъезды к медицинским учреждениям, затем дворовые территории, и только после этого — детские и спортивные площадки.

Администрация округа просит жителей проявить понимание, по возможности отказаться от использования личного транспорта и не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.