Коммунальные службы в Истре покосили 1400 кубометров газонов с начала июня

С начала июня сотрудники МБУ «ДОХИБ» выполнили значительный объем работ по содержанию придомовых и общественных пространств в муниципальном округе Истра. Они покосили 1400 кубических метров газонов, а также отремонтировали пешеходные мосты и детские площадки.

Специалисты обновили около 70 квадратных метров асфальтового покрытия, нанести разметку на 49 машиномест и реконструировали два пешеходных перехода. Также они выполнили уборку смета на площади свыше 1600 квадратных метров и промывку территорий общей площадью более 1100 квадратных метров.

Не менее важной частью работы стало удаление незаконной рекламы — за это время демонтировали около 360 объявлений с фасадов, столбов и подъездов.

Кроме того, с начала весенне-летнего периода на территории округа установили новые искусственные неровности, обновили контейнерные площадки, покрасили десятки скамеек и урн.