Коммунальные службы в Истре перевели на зимний режим работы

Коммунальные службы открыли зимний сезон: уборка снега, обработка тропинок и тротуаров, а также чистка дорог. Для этого подготовили более 8,2 тысяч тонн пескосоляной смеси.

Начало ноября порадовало снежной погодой, но у коммунальных служб начался зимний сезон. О готовности к нему на совещании доложили главе округа. Пока еще не все водители перешли на зимнюю резину обработке дорог в районе уделили большое внимание . В первую очередь опасным участкам: крутым съездам, поворотам и подъемам, а также эстакадам и путепроводам.

Кроме смеси, на зиму заготовили для обработки муниципальных дорог еще 155 тонн соли и 220 тонн песка. В случае необходимости реагент будет заказан дополнительно — к заключению новых контрактов округ готов, эта работа отлажена.

Также готова и техника: уборкой и обработкой муниципальных дорог будут заниматься сразу шесть подрядных организаций с закреплением зон ответственности.

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