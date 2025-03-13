Коммунальные службы в Истре перешли на весенне-летний режим работы

Городские улицы и дороги в Истре обслуживают 25 единиц техники. Помимо этого, 11 комбинированных машин все еще работают в зимней конфигурации до наступления устойчивого потепления. При необходимости они будут обрабатывать дороги пескосоляной смесью во время гололеда или неустойчивой погоды.

Кроме того, подрядчики, ответственные за обслуживание муниципальной дорожной сети, подготовили часть техники, в том числе провели обслуживание поливомоечных машин, пылесосов и навесного оборудования, на тракторах отвалы для уборки снега заменили на мойки и щетки.

В ходе традиционной весенней уборки подрядчики промоют ограждения и асфальтированные дороги — более 684 километров. Они также уберут мусор на обочинах и тротуарах вдоль дорог, покрасят 21 автобусный павильон, обновят 15 километров линейной разметки и 24 пешеходных перехода.

Региональные дороги, которые проходят по территории муниципального округа Истра, приведут в порядок подрядные организации «Мосавтодора». Около 433 километров сети очистят 20 единиц техники и порядка 50 дорожных рабочих.

Все работы по приведению дорожной сети в порядок после зимы планируют завершить до 1 мая.