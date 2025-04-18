Коммунальные службы в Истре отчитались об итогах работы за прошлую неделю

В рамках еженедельной рубрики «План добрых дел» коммунальщики в Истре рассказали, что сделали за эту неделю. После обращений жителей они помыли окна, обновили автобусную остановку и укрепили крыльцо подъезда.

В Истре коммунальные службы укрепили крыльцо — сделали дополнительные опоры в виде двух металлических труб диаметром 100 миллиметров, также для надежности работы проводились с использованием дополнительной арматуры, которую вмонтировали в основание площадки. После крыльцо обязательно покрасят.

А на улице Босова в доме № 15 сотрудники управляющей компании установили 42 новых энергосберегающих светильника вместо старых. Этот дом изначально был включен в план на 2025 год, поэтому откладывать не стали. К работам приступили сразу.

Еще обновили автобусную остановку на улице ЭХ Большевик. Перед этим под сильным напором воды смыли прошлогодняя грязь с козырьков, скамеек и основания, отмыли бордюрный камень и стекла остановочного павильона.