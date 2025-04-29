Коммунальные службы в Истре очистили газоны и тротуары от мусора

Коммунальщики в Истре отчитались о проделанной работе за прошлую неделю. Чтобы повсюду было чисто и комфортно, уборка на общественных пространствах ведется ежедневно.

Так, на прошлой неделе коммунальные службы убрали более 16 тысяч квадратных метров газонов от мусора и вывезли более 27 кубометров старой листвы. Кроме того, очистили дороги, тротуары, и парковки от загрязнений.

Что касается более масштабных работ, то по трем адресам отремонтировали ливневые стоки: в деревне Лешково, деревне Черная на улице Солнечной, дом № 4 и на улицей Европейской, дом № 59.

Еще одним важный делом, но уже для красоты округа и экологии стало устранение несанкционированных навалов мусора. Объем вывезенных отходов — около 1,5 тысячи кубометров. Забирали в том числе и старые автомобильные покрышки, но их сразу отправляли на переработку.