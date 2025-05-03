Коммунальные службы в Химках устранили последствия непогоды на 136 адресах
Профильные службы продолжают устранять последствия непогоды. На данный момент бригады отработали 136 адресов, где были повалены деревья.
В ликвидации последствий задействованы сотрудники «Объединенного городского хозяйства», управляющих компаний, МЧС, Химспаса, Россетей, Мособлэнерго, «Светогора», «Светосервиса».
Вчера, 2 мая, специалисты отработали экстренные заявки, где деревья мешали проезду или влияли на подачу электроэнергии. Работы по распилу и вывозу поваленной растительности продолжаются во всех микрорайонах.
Для оперативного реагирования в муниципалитете создан оперативный штаб по руководством Елены Земляковой.
«В ходе работы штаба мы аккумулируем данные мониторинга территориальных управлений, обращений жителей, составляем план работ, который ежечасно обновляется», — отметила глава городского округа Химки Елена Землякова.
Для жителей открыта горячая линия в администрации — 8 (495)-793-01-01; «ТСК Мосэнерго» — 8 495 225-14-33. Обращения также принимают в территориальных округах: Новогорск-Планерная — 8 (985) 634-67-97; Левобережный — 8 (985) 439-18-20; Клязьма-Старбеево — 8 (985) 634-75-39; Луневское — 8 (985) 634-73-93; Сходня-Фирсановка — 8 (985) 634-43-91; Кутузовское — 8 (985) 634-45-08; Подрезково — 8 (985) 634-47-62.