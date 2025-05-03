Коммунальные службы в Химках устранили последствия непогоды на 136 адресах

Профильные службы продолжают устранять последствия непогоды. На данный момент бригады отработали 136 адресов, где были повалены деревья.

В ликвидации последствий задействованы сотрудники «Объединенного городского хозяйства», управляющих компаний, МЧС, Химспаса, Россетей, Мособлэнерго, «Светогора», «Светосервиса».

Вчера, 2 мая, специалисты отработали экстренные заявки, где деревья мешали проезду или влияли на подачу электроэнергии. Работы по распилу и вывозу поваленной растительности продолжаются во всех микрорайонах.

Для оперативного реагирования в муниципалитете создан оперативный штаб по руководством Елены Земляковой.

«В ходе работы штаба мы аккумулируем данные мониторинга территориальных управлений, обращений жителей, составляем план работ, который ежечасно обновляется», — отметила глава городского округа Химки Елена Землякова.