Коммунальные службы в Дубне работают в усиленном режиме из-за снегопада

Из-за сильного снегопада в Дубне задействованы все городские дорожные службы, управляющие компании и подрядчики. Снегоуборочная техника вышла на улицы в полном составе.

«Коммунальные службы переведены на усиленный режим и будут работать до полной расчистки дорог. Основные усилия направлены на уборку улиц, по которым ходит общественный транспорт, тротуаров, а также дорог частного сектора. Параллельно продолжается вывоз снега с городских улиц», — сообщил глава округа Максим Тихомиров.

Работы ведутся с раннего утра. На улицах задействовано более 40 единиц техники, включая КАМАЗы и погрузчики, а также несколько десятков рабочих. Снег не только сдвигают на обочину, но и сразу грузят для вывоза. Уже вывезено более 10 тысяч кубометров снега.

Режим работы на ближайшие дни — круглосуточный.