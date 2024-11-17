Коммунальные службы в Дмитрове перевели на зимний режим работы

В Дмитровском городском округе активно реализуются мероприятия, направленные на обеспечение максимального комфорта для жителей. Службы ЖКХ и благоустройства ежедневно работают над поддержанием чистоты и порядка на территории округа, что особенно актуально в условиях зимней погоды.

С наступлением первого снега в Дмитрове началась активная борьба с зимними явлениями. Уборка снега с тротуаров, улиц, парков и пешеходных зон стала приоритетной задачей для коммунальных служб.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Михаил Жуков отметил, что в этом году технический парк пополнили еще две газели, два экскаватора-погрузчика, ломовоз, самосвал и 48 ручных роторов. Это позволит значительно повысить эффективность выполнения работ по уборке территорий в текущем сезоне.

Особое внимание уделяется не только чистоте, но и безопасности пешеходов, особенно вблизи учебных заведений и мест массового скопления людей. Коммунальные службы продолжают мониторинг состояния дорог и тротуаров, чтобы обеспечить безопасные условия для передвижения граждан в зимний период.

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