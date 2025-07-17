Коммунальные службы в Чехове оптимизировали процесс утилизации сухих веток

Сотрудники учреждения «Чеховское благоустройство» переработали ветки в щепу прямо во дворе жилого дома 6А по улице Чехова. В процессе задействовали специальный измельчитель древесины.

Судьба и у сухостойных, и у вольготно разросшихся лип, берез и кленов похожая. Сначала их опиливают, придавая жилой застройке аккуратный вид и улучшая инсоляцию и безопасность. Затем спиленные ветки забирают из дворов не сразу.

Специалисты отметили, что если дать древесине высохнуть, то ее гораздо легче измельчить, а мелкие щепки удобнее сгрести в мешки — так они занимают гораздо меньше места.

На обслуживании МБУ находится еще более 600 многоквартирных домов. Как сообщается, территорию поддерживают в надлежащем состоянии почти 350 дворников, разнорабочих и водителей спецтехники.

Заявки по содержанию дворов, уличного освещения и общего имущества принимает диспетчерская «Чеховского благоустройства» по номеру 8 800 300-87-43.