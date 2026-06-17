Коммунальные службы устранят последствия непогоды в Подольске

После шторма и последовавших дождей в Подольском округе продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. Основное внимание специалисты уделяют уборке поваленных деревьев, вывозу древесины и устранению опасных участков во дворах и на улицах.

Несколько территорий округа уже полностью расчищены от последствий стихии. Специалисты убрали упавшие деревья, вывезли древесные остатки и привели в порядок участки, где поврежденные ветви могли представлять угрозу для жителей и транспорта. Работы продолжаются во всех микрорайонах, где ранее были зафиксированы последствия непогоды.

Бригады Подольского комбината благоустройства и сотрудники управляющих компаний работают в усиленном режиме. Специалисты регулярно обследуют территории, выявляют новые повреждения и оперативно направляются по поступающим обращениям жителей. Особое внимание уделяется местам с интенсивным движением пешеходов и автомобилей.

«Ликвидация последствий стихии будет продолжаться до полного выполнения всех поступивших заявок. Каждое обращение находится на контроле профильных служб», — сообщили в округе.

Жителей просят сообщать о поваленных деревьях, неработающих фонарях, поврежденных опорах освещения и искрящих проводах в диспетчерские службы. Информацию можно передать в МБУ «ПКБ» по телефону 8 (915) 360-15-74, в «УК Подольск» по номеру 8 (496) 750-00-50, а также на единую горячую линию по телефону 8 (495) 663-99-99. Все обращения направляются профильным специалистам для оперативного устранения выявленных проблем.