Коммунальные службы устраняют последствия непогоды в Сергиево-Посадском округе

В Сергиево-Посадском городском округе продолжаются работы по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий. По информации на утро 27 апреля, электричество отсутствовало в 62 населенных пунктах. Однако сотрудники энергетической отрасли оперативно справляются с возникшей ситуацией.

Аварийные бригады «Россетей» трудятся в круглосуточном режиме с момента аварийных отключений. Отмечается положительная динамика — число обесточенных потребителей быстро уменьшается.

Одновременно с восстановлением электроснабжения коммунальные службы расчищают дороги. В работу вовлечено более 50 единиц снегоуборочной техники и свыше 150 специалистов муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство СП». Уборка и обработка дорожного полотна осуществляются непрерывно.

Для устранения последствий стихии задействованы все экстренные службы. В округе создан оперативный штаб, который координирует действия МЧС, Мособллеса, Мособлпожспаса и предприятий муниципалитета.

Жители могут получить информацию о ситуации в своем населенном пункте через официальные каналы «Россетей» или по телефону 8-800-220-0-220.