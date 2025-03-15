Коммунальные службы устранили последствия урагана в Подмосковье

Вчера на Московскую область обрушился ураган. Скорость ветра в некоторых округах достигала 24 метров в секунду — девяти баллов по шкале Бофорта. От жителей поступило более 100 обращений. Сильнее всех от шторма пострадали Реутов, Балашиха, Щелково, Богородский и Воскресенск.

Сотрудники МБУ и управляющих организаций Подмосковья устранили последствия непогоды во дворах и общественных пространствах. Об этом сообщают в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В Пушкинском городском округе на фасаде третьего корпуса дома № 2 на Хлебозаводской улице из-за шторма отошла облицовочная плитка. Промышленные альпинисты исправили проблему, плитку надежно закрепили. Угрозы падения на людей и их машины не осталось.

В Щелково на улице Комарова ветер вырвал дерево с корнем, оно упало и перекрыло тротуар. На Краснознаменской улице растение повисло на проводах освещения. Специалисты расчистили дворы от веток и стволов, восстановили сеть освещения и поврежденную инфраструктуру.

В Реутове на улице Гагарина у дома № 38 коммунальщики починили контейнерную площадку, ограждение которой сильно пострадало.