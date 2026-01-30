Коммунальные службы устранили последствия снегопада в Волоколамске

В Волоколамском округе продолжается масштабная операция по ликвидации последствий обильных снегопадов. С начала недели сотрудники МБУ «Центр развития „Городское хозяйство“ уже вывезли с улиц более 1,5 тысячи кубометров снега, несмотря на продолжающиеся осадки и перепады температур.

Ежедневно на уборку задействуются все доступные ресурсы: специализированная коммунальная техника и бригады работников. Расчистка ведется системно, с приоритетом на проезжих частях, подходах к социальным объектам и участкам с высокой пешеходной нагрузкой. Для уборки труднодоступных мест применяется и ручной труд.

К работам активно присоединяются добровольцы, оказывая дополнительную поддержку коммунальным службам, которые работают в усиленном режиме. Многие жители также самостоятельно выходят во дворы, чтобы внести свой вклад в расчистку снега и улучшить ситуацию в своих микрорайонах. Совместные усилия позволяют эффективнее справляться с последствиями непогоды.