Коммунальные службы устранили последствия сильных ливней в Серпухове

Интенсивные дожди в течение двух суток лили в городском округе. Оперативные службы Серпухова продемонстрировали высокую готовность к ликвидации последствий непогоды.
Специализированные бригады оперативно обследовали все адреса, которые относятся к зонам повышенного риска подтоплений. На Советской улице воду откачали из специально оборудованного колодца, а на Московском шоссе оперативно промыли ливневую канализацию и ликвидировали скопившуюся воду.
Власти городского округа контролируют все проблемные точки и своевременно направляют бригады для устранения подтоплений. В среднем, ликвидация каждого из них занимает у специалистов около часа.
Администрация Серпухова предупредила жителей о недопустимости сброса твердых бытовых отходов в систему водоотведения, что может приводить к засорам. Необходимо также соблюдать правила эксплуатации ливневой канализации.
