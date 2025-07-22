Коммунальные службы устранили последствия сильного ливня в Одинцове

Специалисты активно откачивали воду, устраняли прорывы водопроводных и канализационных сетей. Службы также проверяли состояние ливневой канализации и дорожного полотна, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы с подтоплениями.

Одной из самых затопленных после дождя территорий стал микрорайон «Гусарская Баллада». Для улучшения ситуации в жилой комплекс направили дополнительную технику — бригада использовала помпы и насосы. Благодаря этому удалось значительно ускорить ликвидацию последствий затоплений и восстановить нормальные условия для жителей.

В результате сильного ливня были подтоплены не только улицы, но и некоторые подземные паркинги. Жители оказались в сложной ситуации, и многие из них обратились за помощью к экстренным службам. В ответ на сложившуюся ситуацию, администрация округа организовала дополнительные выезды групп, которые помогали людям справиться с последствиями стихии.

После завершения мероприятий по откачке воды городские службы организовали обследование инфраструктуры для выявления возможных повреждений. Также провели прочистку ливнестоков. Это позволит избежать повторения подобных инцидентов в будущем.