Коммунальные службы устранили последствия сильного ливня в Химках

Коммунальные службы и администрация города оперативно устраняли подтопления после продолжительных дождей. Наиболее сложные участки обрабатывались в первую очередь.

В течение 21 июля в Химках шли интенсивные работы по устранению последствий непогоды. Специалисты выезжали на адреса, определенные по данным мониторинга и обращениям жителей.

Приоритет отдавался участкам с критичным уровнем воды: дорогам, дворам, остановкам и железнодорожным станциям. Обработаны улицы Лавочкина, Панфилова, Маяковского, Олимпийская, а также Новосходненское шоссе, Усковский проезд в Сходне и пешеходные переходы у станций Химки и Подрезково.

К работам привлекли спецтехнику: мотопомпы, илососы и тракторы. Для оперативного реагирования продолжает работать горячая линия: +7 495 793-01-01. В экстренных случаях следует звонить по номеру 112.