Коммунальные службы устранили наледь на крышах в Лосино-Петровском округе

В городском округе Лосино-Петровский на особом контроле держат очистку кровель от наледи и сосулек. Из 177 зданий со скатными крышами план выполнен уже на 90% — приведены в порядок 164 кровли многоквартирных домов.

Для повышения темпов работ дополнительно привлечены специализированные бригады, сообщил глава округа Сергей Джеглав.

На опасных участках трудятся 8 промышленных альпинистов, задействованы 3 автовышки. Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации ведут ежедневный мониторинг: формируются планы, отчеты с фотоподтверждением направляются в администрацию. Особое внимание уделяется оперативной отработке сигналов от жителей в чатах. Если наледь образовалась на самовольно установленных козырьках, УК берут расчистку на себя, чтобы предотвратить угрозу жизни и здоровью людей.

«Будьте осторожны, проходя вдоль зданий, и не паркуйте машины в опасной близости от домов, где идет уборка снега. Берегите себя и своих близких!» — обратился к жителям Сергей Джеглав.