Коммунальные службы устранили аварию на улице Курочкина в Дедовске

Коммунальные службы муниципального округа Истра оперативно ликвидировали серьезную аварию на инженерных сетях на улице Курочкина в Дедовске. Благодаря работе ресурсников и управляющей компании, подачу воды и тепла в доме на улице Курочкина восстановили в тот же день.

Авария произошла на прошлой неделе в Дедовске по адресу: улица Курочкина, дом № 11. Коммунальщики проводили плановый осмотр коммуникаций в подвале и обнаружили утечку на трубопроводах отопления и горячего водоснабжения. Они вызвали специалистов АО «Истринская теплосеть», которые перекрыли воду для устранения угрозы затопления.

После этого специалисты управляющей компании приступили к замене поврежденного участка трубопровода. Кроме того, они обновили краны и задвижки. Но при пробном запуске обнаружили еще одну течь: на трубах холодного водоснабжения. Чтобы не оставлять жильцов без воды и отопления, ремонтная бригада продолжила работы до поздней ночи.

В результате специалисты полностью заменили три участка трубопровода. К 23:00 того же дня подачу воду восстановили.

Сейчас жители дома пользуются энергоресурсами в штатном режиме.