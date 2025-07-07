Коммунальные службы устранили 300 засоров на сетях водоотведения за неделю

За неделю коммунальные службы Подмосковья устранили 333 засора в системе водоотведения. В Министерстве ЖКХ Московской области сообщили, что основной причиной таких аварий становится неправильное поведение жителей — в канализацию сбрасываются вещи, которые туда попадать не должны.

Работы выполнили в пяти округах с помощью техники — каналопромывочных машин. Чаще всего трубы засоряются из-за влажных салфеток, которые не растворяются в воде и, слипаясь, образуют плотные пробки. Также вредят системе пищевые отходы, особенно жир — он оседает на стенках труб и снижает их проходимость. Наполнители для кошачьих лотков при попадании в систему твердеют, как бетон, и полностью перекрывают трубу.

Кроме того, опасны для канализации гигиенические средства, тряпки, остатки стройматериалов — они создают серьезные препятствия для движения сточных вод. Чтобы избежать проблем, все это нужно выбрасывать не в унитаз, а в контейнеры для сухих, смешанных или строительных отходов, которые расположены на площадках рядом с домом. Правильная утилизация помогает избежать засоров, поломок насосного оборудования и сбоев в работе системы в целом.