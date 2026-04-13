Коммунальные службы установили новые урны в Истре

В муниципалитете заменили 15 устаревших урн и установили 17 новых лавочек. Работы прошли сразу по нескольким адресам, включая центральные и жилые улицы округа.

Работы по благоустройству затронули ряд дворов, где ранее требовалась замена элементов городской инфраструктуры. Новые урны появились по адресам: Рабочий проезд, дом 4а, Большевик, 1, Восточная, 15, Юбилейная, 3 и 15, Ленина, 1А и 1, 9-й Гвардейской Дивизии, 54, Генерала Белобородова, 31, Юбилейная, 17.

Отдельное внимание уделили адресу Советская, 27А. Здесь урны установили после инициативы местных жителей. Решение приняли в ходе онлайн-голосования в системе ГИС ЖКХ. В управляющей компании подчеркнули: «Жители сами выступили с предложением, и мы поддержали эту инициативу. Такой формат взаимодействия показывает хороший результат».

Новые лавочки также установили и обновили по нескольким адресам. Они появились во дворах на улице 9-й Гвардейской Дивизии в домах 45, 50 и 56, на Ленина, 7, а также на улице Босова в домах 6, 10, 14 и 15. Дополнительно благоустройство затронуло дома 14 и 17 на Юбилейной.

Еще одну лавочку установили по адресу Адасько, дом 7, корпус 3. В управляющей компании отметили, что обновление дворовой инфраструктуры продолжится.

«Мы планируем и дальше учитывать обращения жителей и поэтапно улучшать состояние дворов», — сообщили представители организации.