Коммунальные службы убрали снежные заносы на улицах Серпухова

В Серпухове коммунальные службы продолжают работу по ликвидации последствий сильных снегопадов. Основное внимание сейчас уделяется расчистке подъездов к контейнерным площадкам, которые оказались занесены снегом.

Первоочередной задачей стала расчистка 105 объектов 1 и 2 категорий, включая опасные участки, магистральные проезды и маршруты общественного транспорта. После этого техника и бригады сосредоточились на объектах 3 и 4 категорий — городских дорогах, дорогах в населенных пунктах, подъездах к СНТ и частному сектору. Всего в работе находится более двух тысяч объектов.

Особый упор был сделан на придомовых территориях многоквартирных домов в Серпухове, Пущино и Протвино. 11 января сотрудники и техника МБУ «Комбинат благоустройства» приступили к очистке подъездов к контейнерным площадкам, включая улицу Весеннюю. На данный момент полностью убраны 273 площадки, еще около 300 находятся в работе.

«Убедительно прошу вас отнестись с пониманием и не оставлять личные автомобили на контейнерных площадках и в непосредственной близости от них. Это необходимо для обеспечения проезда уборочной техники и мусоровозов», — обратился к жителям глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

После завершения работ бригады направят на расчистку подъездов к контейнерным площадкам в районах индивидуальной жилой застройки и деревень.

