Коммунальные службы убрали снег с центральных улиц Можайска

Только 29 января вечером бригады работали на Октябрьской площади, у Можайского культурно-досугового центра и на Пионерской улице, где снег не только убрали, но и оперативно вывезли на специализированную площадку для утилизации. Администрация округа призывает автомобилистов не парковать машины на проезжей части во дворах, так как это препятствует свободному проезду уборочной техники и замедляет работу. По всем вопросам, связанным с последствиями непогоды, жители могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Можайского округа по телефонам: 8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44 или на короткий номер 112.