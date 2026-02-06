Коммунальные службы убрали снег на улице Октябрьской в Воскресенске

В Воскресенске продолжается масштабная расчистка улиц и дворов от снега. Коммунальные службы ежедневно привлекают более 40 единиц техники и сотни рабочих.

На улице Октябрьской бригады МБУ «Благоустройство и озеленение» расчистили двор у дома № 2. С территории вывезли 120 кубометров снега. Рабочие освободили тротуары, подходы к подъездам и придомовую зону.

«Наша задача — обеспечить безопасность и комфорт жителей. Мы следим, чтобы все пути были доступны даже в непогоду», — пояснили в коммунальной службе.

Всего в уборке задействовано более ста дворников. К работе также подключилась техника подрядных организаций и предприятий округа. Расчистка дорог и общественных пространств в городе продолжается.