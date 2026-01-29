Коммунальные службы выли на уборку дорог в Звездном Городке

В ЗАТО Звездный городок коммунальные службы активно ведут уборку дорог, несмотря на продолжающийся снегопад. В первую очередь внимание уделяется территориям социальных объектов и остановкам общественного транспорта.

По сообщению мастера МБУ «Звездный» Захарьи Салимова, в уборке задействовано пять единиц техники и 17 дворников. Первая смена выходит в 6 утра.

Особое внимание уделяется тротуарам и дорожкам для пешеходов — их тщательно очищают и посыпают реагентами. Уборка придомовых территорий также продолжается на всей территории городка. Коммунальные службы работают по плану и просят жителей убирать автомобили во время работы спецтехники.