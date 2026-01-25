Коммунальные службы уберут снег с улиц Химок

В Химках администрация во главе с временно исполняющей полномочия главы Инной Федотовой проверила состояние пешеходных маршрутов в микрорайоне Сходня. Целью обхода 22 января стала оценка безопасности путей, которыми ежедневно ходят школьники, в частности ученики гимназии № 23.

Администрация отметила проблемы на некоторых участках. «Вместе с директором МБУ „ОГХ“ Алексеем Мушаковым прошли пешком от улицы Горная до Первомайской в Сходне. Пешеходная дорога находится в ненормативном состоянии», — констатировала Инна Федотова.

По итогам проверки управляющей организации поручено в кратчайшие сроки расчистить тротуары и обработать их противогололедными материалами на улицах Горная, Банный переулок и Первомайская, привести в порядок дорожные знаки на Горной и навести чистоту на остановке общественного транспорта «Полиция». Служба контроля администрации возьмет выполнение этих работ на особый контроль и проведет повторную проверку.