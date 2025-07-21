Коммунальные службы Солнечногорска начали устранять последствия сильных дождей

В Солнечногорске коммунальные службы ведут активную борьбу с последствиями сильных ливней, начавшихся в ночь на 21 июля. Специалисты оперативно реагируют на все поступающие сигналы о возникновении локальных подтоплений.

На данный момент уже решена проблема скопления воды возле домов № 23 и № 37/13 на улице Баранова. Для ускорения отвода дождевой воды возле дома № 7 на улице Школьная был открыт ливневый колодец. Также продолжаются работы по откачке воды около многоквартирного дома № 12 на улице Баранова.

«Прошу всех жителей быть внимательными и сообщать обо всех случаях подтоплений. Каждая ваша заявка оперативно направляется нашим коммунальным службам для ликвидации проблемы», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Сообщить и подтоплениях можно в Единый диспетчерский центр по номеру 112 или позвонив на Горячую линию округа по телефону 8-800-201-67-47. В случае перебоев с электроснабжением жители Солнечногорска могут круглосуточно обращаться в контактный центр «Светлая линия» ПАО «Россети Московский регион» по телефону 8-800-220-0-220 (или 220 с мобильного телефона).