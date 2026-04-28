Коммунальные службы Солнечногорска борются с аномальным снегопадом

В городе Солнечногорск уже более суток продолжается сильный снегопад. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы справиться с последствиями непогоды.
Сегодня в работе задействовано 67 единиц техники. Среди них:
- 24 трактора со щетками;
- 5 комбинированных машин КДМ;
- 8 дорожных погрузчиков;
- 5 машин Bobcat;
- 6 самосвалов для вывоза снега;
- 4 автовышки для ликвидации падений деревьев;
- 6 «ГАЗелей» с пильщиками;
- дробилка;
- пескоразбрасыватель.
Из-за гололедицы тормозной путь автомобилей увеличился в 2–3 раза. Водителей просят быть осторожнее и снижать скорость. Также рекомендуется не парковаться под деревьями. Пешеходов призывают не перебегать дорогу перед транспортом.
