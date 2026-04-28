Коммунальные службы Солнечногорска борются с аномальным снегопадом

В городе Солнечногорск уже более суток продолжается сильный снегопад. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы справиться с последствиями непогоды.

Сегодня в работе задействовано 67 единиц техники. Среди них: - 24 трактора со щетками; - 5 комбинированных машин КДМ; - 8 дорожных погрузчиков; - 5 машин Bobcat; - 6 самосвалов для вывоза снега; - 4 автовышки для ликвидации падений деревьев; - 6 «ГАЗелей» с пильщиками; - дробилка; - пескоразбрасыватель.

Из-за гололедицы тормозной путь автомобилей увеличился в 2–3 раза. Водителей просят быть осторожнее и снижать скорость. Также рекомендуется не парковаться под деревьями. Пешеходов призывают не перебегать дорогу перед транспортом.