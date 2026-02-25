Коммунальные службы снова вышли на уборку последствий снегопада в Серпухове

Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В городском округе Серпухов продолжается системная уборка снега, охватывающая как центральные, так и отдаленные населенные пункты. Специализированная техника уже завершила очистку в деревне Московка и работает в микрорайоне Данки, в ближайших планах — уборка еще в девяти населенных пунктах.

Особое внимание уделяется адресам, по которым поступают обращения от граждан. В числе приоритетных точек: улица Горького, дома 6А, 8, 8А; улица Советская, дом 94/10; поселок Большевик, улица Ленина, дома 7 и 9; улица Боровая, дом 2/1; Борисовское шоссе, дом 11; улица Театральная, дом 26А и другие.

Для обеспечения бесперебойной уборки снега в округе задействовано 84 единицы техники и 295 дворников. На текущий момент вывезено 66 230 кубических метров снега. Ежедневный плановый показатель — 1616 кубометров.

«Работы много, держим темп. Поэтапно идем дальше по утвержденной дорожной карте», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.