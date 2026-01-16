Коммунальные службы Серпухова расчистили от снега территории отдаленных сел

Одной из главных задач коммунальных служб городского округа остается ликвидация последствий обильных снегопадов на отдаленных сельских территориях. Основную технику направляют на участки, по которым поступает наибольшее количество обращений от жителей.

Специалисты Комбината благоустройства вывезли четыре грузовика снега с территории школы в селе Райсеменовское. В населенном пункте ведется расчистка основных дорог, тротуаров и подходов к социально значимым объектам.

Также по просьбам жителей села Липицы была оперативно расчищена дорога на улице Пущинской. На местах задействована различная спецтехника: самосвалы, погрузчики, тракторы. Коммунальные службы работают как по графику, так и сверх него, чтобы максимально быстро устранять последствия снегопадов.

Напомним, рекордные снегопады обрушились на Подмосковье на минувшей неделе. В таких условиях коммунальные службы работают в усиленном режиме, уделяя особое внимание расчистке федеральных и региональных трасс, а также подъездам к деревням и селам.