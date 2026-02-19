Коммунальные службы Сергиева Посада активно борются с циклоном Валли

В городе Сергиев Посад Сергиево-Посадского городского округа коммунальные службы активно расчищают снег. На улице Сергиевской специалисты предприятия «Горзеленхозстрой» работают в полную силу, используя ручной труд и фронтальный погрузчик для вывоза снега. Снежные заносы, оставленные предыдущими снегопадами, почти ликвидированы. Сейчас усилия направлены на расчистку снега, который продолжает идти с ночи.

Для удобства пассажиров железнодорожники расчищают платформы. Здесь работы ведутся исключительно лопатами, но пассажиры ценят эти усилия. Теперь можно дойти и сесть в электричку, не опасаясь глубоких сугробов.

Несмотря на продолжающийся снегопад, коммунальные службы не сдаются и продолжают свою работу.