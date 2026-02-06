Коммунальные службы Серебряных Прудов активно убирают снег

В городском поселении Серебряные Пруды дорожные и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада. Несмотря на то что снегопад прекратился, работы не останавливаются.

На улице Железнодорожная специалисты подрядной организации «МО Мосавтодор ПК Серебряно-Прудский» активно вывозят снег. Для этого используются фронтальный погрузчик и экскаватор-погрузчик. Техника работает поэтапно: сначала очищаются тротуары и обочины, затем собранный снег грузится и вывозится. Это позволяет расширять зауженные участки автодороги.

Сегодня на расчистку округа вышла многочисленная техника: 4 комбинированные дорожные машины (КДМ), 4 трактора МТЗ, мини-погрузчик, грейдер, а также мощный трактор для расширения проезжей части. Кроме того, задействованы 6 «вахтовок» и 14 рабочих для ручной уборки сложных участков и очистки остановочных павильонов.

Дорожные службы просят автолюбителей быть внимательными на дорогах и по возможности уступать дорогу спецтехнике. Это позволит ускорить процесс уборки и избежать затруднений.