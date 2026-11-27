Городские службы Химок во время снегопада работали в круглосуточном режиме во всех микрорайонах округа. Если вы заметили участки, где уборка требуется в первую очередь, сообщите об этом на единую горячую линию администрации.

К работам привлечены специализированная техника и сотрудники коммунальных служб. Территории убирают вручную и с помощью тракторов со щетками и отвалами.

В первую очередь расчищают дворовые территории, автомобильные дороги и тротуары. Не остаются без внимания и прилегающие зоны ключевых объектов: снег убирают у школ и детских садов, в парках, возле железнодорожных станций и остановок общественного транспорта, а также рядом с учреждениями здравоохранения и спортивными школами. Особое внимание уделяют паркам и скверам: там расчищают прогулочные дорожки, лестницы и входные группы, а пешеходные зоны обрабатывают противогололедными материалами.

Работы продолжаются в усиленном режиме — коммунальные службы держат ситуацию на контроле и готовы оперативно реагировать на ухудшение погоды.