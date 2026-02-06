Коммунальные службы расчистили улицы и дворы в Старых Химках

В Химках продолжается масштабная уборка улиц после снегопада. В Старых Химках работы идут на улицах Энгельса, Чапаева и Московской.

Специалисты управляющих компаний чистят тротуары, дворы и дороги. Для этого используют спецтехнику: тракторы, экскаваторы и мини-погрузчики.

В первую очередь расчищают площадки у школ, поликлиник и остановок общественного транспорта. Это помогает горожанам быстрее вернуться к привычному ритму жизни.

Обращения от граждан по вопросам уборки снега принимают по единому номеру: +7 (495) 793-01-01.