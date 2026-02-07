Коммунальные службы расчистили снег в микрорайоне Супонево

В городе Звенигород Одинцовского городского округа коммунальные службы активно ведут работы по расчистке снега. В микрорайоне Супонево специалисты очистили подъездные пути к домам №15 и №14.

Пока погрузчики ликвидируют сугробы, рабочие с лопатами очищают от снега пешеходные дорожки и парковку. Также были ликвидированы снежные навалы около контейнерной площадки на улице Маяковского.

Бригады работают без остановки, сменяя друг друга. Специалисты продолжают борьбу со снегом до тех пор, пока погода не стабилизируется. По прогнозам синоптиков, метель прекратится только 29 января. До этого момента коммунальные и дорожные службы Одинцовского округа будут работать в усиленном режиме.