Коммунальные службы расчистили снег в городском округе Воскресенск

Жители деревни Золотово в городском округе Воскресенск подтвердили улучшение уборки снега. В частном секторе после сильных снегопадов была расчищена основная проезжая часть.

По словам местного жителя Евгения Будкина, спецтехника приезжает уже во второй раз за последнее время.

«Чистит достаточно хорошо. У нас очень активная староста деревни, Елена Павлова, которая заботится о жителях и решает эти вопросы», — рассказал он.

Многие жители также самостоятельно убрали снег на подъездах к своим домам. Администрация округа мониторит ситуацию с расчисткой дорог на всех территориях, включая отдаленные населенные пункты.