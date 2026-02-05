Коммунальные службы расчистили район Подрезково в Химках

В микрорайоне Подрезково завершили уборку снега на основных улицах. Работы провели с применением специальной техники и противогололедных реагентов.

Рабочие очистили проезжую часть, тротуары и пешеходные зоны на Тепличном проезде.

В ближайшие дни бригады приступят к уборке наледи и снега на основных магистралях — улицах Северная, Мира, Советская и Новозаводская. Для этих задач задействуют тракторы, экскаваторы и мини-погрузчики.

«Наша задача — обеспечить безопасность жителей в зимний период. Работы проводятся по графику и охватывают все районы города», — отметил представитель коммунальных служб.

Уборка продолжается во дворах, на дорогах и пешеходных зонах по всему округу. Жители могут сообщать о проблемах по единой горячей линии администрации: +7 (495) 793-01-01. В экстренных случаях следует звонить по номеру 112.